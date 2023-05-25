Мэр Ярославля увеличил этажность новых домов в Дзержинском районе

Мэр Ярославля Артем Молчанов увеличил этажность домов и площадь земельного участка для строительства в районе улицы Балашова в Дзержинском районе города. Соответствующее постановление мэрии подписано 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема границ незастроенной территории

Фото: мэрия Ярославля Схема границ незастроенной территории

Фото: мэрия Ярославля

Ранее земельный участок в районе улицы Балашова дважды выставлялся на торги в рамках комплексного развития территории. Минимальная цена для потенциального инвестора составляла 122,1 млн руб. В последний раз аукцион не состоялся 31 октября 2022 года. Теперь условия комплексной застройки изменены. Если ранее площадь земельного участка под застройку составляла 26 648 кв.м., то по новому постановлению мэрии потенциальный застройщик получит землю площадью 34 421,5 кв. м.

Изменилась и этажность предполагаемого строительства. Ранее мэрия разрешала возводить в этой части Дзержинского района дома этажностью не ниже 9 и не выше 12 этажей. По новому постановлению мэрии 50% участка могут застроить домами не выше 8 этажей, а 40% земли отдано под жилые дома с максимально возможными 18-ю этажами. Срок реализации проекта остался прежним — 10 лет. Аукцион по определению застройщика, который получит землю, в мэрии пока не назначили.

Андрей Иванов