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«Если ребенок потерялся, не нужно ждать»

Региональный представитель «ЛизаАлерт» Татьяна Адамова — о поиске пропавших детей

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Это день скорби по тем, кого не удалось найти или спасти. Как их ищут, почему нужно обращаться в полицию, что делать, если увидел ребенка с объявления о пропаже, рассказала региональный представитель добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» в Нижегородской области Татьяна Адамова.

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

— С 1 мая 2022 по 1 мая 2023 года в Нижегородской области пропало 976 человек, из них 232 — дети до 11 лет. За этот год стали чаще пропадать дети от пяти лет, иногда даже младше. Практически всех удается найти в первые сутки. Но есть, конечно, исключения, когда дети находятся и на пятый день, и через месяц. В регионе есть только две девочки, которых ищут уже более трех лет. К поискам детей жители подключаются активнее, чем к поискам взрослых. Считается, что дети более незащищенные, хотя для добровольцев нет разницы: мы понимаем, что помощь нужна каждому.

Мы не начинаем поиски, если нет заявления в полицию. Сначала мы проверяем информацию и отправляем родителей писать заявление о пропаже. Затем наш информационный координатор опрашивает родителей, составляет ориентировку.

Существует миф, что нужно ждать три дня перед тем, как обратиться в полицию по поводу пропавших детей.

Если ребенок должен был вернуться домой 20 минут назад, но его долго нет, а телефон отключен, лучше перестраховаться и позвонить в полицию сразу, а не через 5-8 часов.

Тогда мы сможем быстрее прийти на место, где, как вы думаете, мог быть ваш ребенок, и опросить людей. А через трое суток они могут и не вспомнить, видели ли вообще кого-то похожего.

Если вы увидели ребенка, подходящего под описание из объявления о пропаже, ни в коем случае не нужно хватать его, трясти и говорить: «Ага, это же ты потерялся!». Так можно напугать просто похожего малыша. Лучше наблюдать за его поведением, связаться с полицией или волонтерами, сообщить о его местонахождении и передвижении.

Во время поисков кто-то из родных обязательно должен быть дома, потому что пропавший может вернуться в любой момент, увидеть, что никого нет, и снова уйти на улицу. Если ребенок вернулся сам, а вы уже обратились в полицию, это не будет считаться ложной заявкой. Волонтерам и полиции нужно сообщить, что пропавший нашелся, чтобы они прекратили поиски.

Единого волонтерского центра в области нет. Однако все три добровольческих поисковых отряда — «ЛизаАлерт», «Волонтер НН» и «Рысь» — хорошо взаимодействуют. Мы все друг друга знаем, обмениваемся информацией и треками, чтобы не ходить по одним и тем же местам, стараемся работать сообща. Потому что цель найти человека нас всех объединяет.

Записала Елена Ковалева

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