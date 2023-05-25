Агрохолдинг «Степь» начнет экспортировать продукцию в Китай

Делегация агрохолдинга «Степь» на продовольственной выставке SIAL China 2023 в Китае заключила долгосрочный контракт на экспортные поставки своей продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первая поставка продукции «Степи» будет произведена в течение ближайших четырех месяцев. Объем тестовой партии составит 60 т.

Ранее на выставке Gulfood-2023 в Дубае представители «Степи» договорились о поставке 250 тыс. т зерновых культур в Сенегал (Западная Африка). В целом сейчас агрохолдинг «Степь» экспортирует бакалейные товары, сахар, пшеницу и другие зерновые сельхозкультуры в более чем 50 стран мира.

Агрохолдинг «Степь» — российская сельскохозяйственная компания, входящая в АФК «Система». Штаб-квартира компании находится в Ростове-на-Дону. «Степь» занимается растениеводством, молочным животноводством, садоводством и овощеводством.

Кристина Федичкина