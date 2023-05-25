Радий Хабиров попросил передать Башкирии полномочия по выдаче лицензий на добычу золота

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил депутатов Курултая Башкирии выйти с инициативой о передаче полномочий по выдаче лицензий на добычу золота рассыпным способом субъектам РФ. С такой просьбой он выступил перед началом пленарного заседания республиканского парламента.

«Довольно долгое время нас беспокоит ситуация с добычей золота в ряде районов Зауралья рассыпным способом. Жители нашей республики и главы муниципалитетов узнают о том, что выдана лицензия, тогда, когда уже появляется первая техника. Людей это очень сильно возмущает и вызывает недоумение. Мы с Федеральным агентством по недропользованию довольно четко отрабатываем возникающие подобные вопросы, но системного решения нет на данный момент»,— сообщил Радий Хабиров.

По его словам, правительство ранее предлагало, чтобы выдачу лицензий согласовывали с правообладателем земли, а лицензиаты заключали соглашение с муниципалитетом, однако эти вопросы не решены.

«Я прошу выйти с предложением эти полномочия передать на уровень субъекта РФ – в данном случае, республики. А мы бы определялись и проводили перед этим консультации. По –другому не скажу, достало это все»,— подчеркнул господин Хабиров.

Спикер Курултая Константин Толкачев пообещал принять предложение в работу.

В настоящее время лицензии на разработку недр выдает Федеральное агентство по недропользованию.

Влада Шипилова

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