В подмосковном Одинцово загорелся строительный рынок

Пожар начался в торговых павильонах на строительном рынке «Акос» на улице Внуковской в Одинцово в Московской области. Площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 22:39. К прибытию пожарных площадь возгорания составляла 150 кв. м. Позже она увеличилась до 500 кв. м, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. К 00:38 она выросла до 1,2 тыс. кв. м, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пожарных.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара принимают участие 85 человек и 27 единиц техники.

Олеся Павленко