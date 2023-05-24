Откаты через банкоматы

Сотрудники ФСБ задержали директора нижегородского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Татьяну Баранову и главного бухгалтера предприятия Ольгу Хехневу по уголовному делу о получении взяток. По версии следствия, в течение двух лет они могли получить не менее 10 млн руб. взяток от коммерческих компаний, занимающихся сервисами оплаты через установленные в паспортно-визовом центре банкоматы. Задержанным руководителям ПВС суд изберет меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миграционный центр оказался в центре уголовного расследования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Миграционный центр оказался в центре уголовного расследования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Нижегородском следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о получении крупных взяток в отношении директора и заместителя Нижегородского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» (ФГУП ПВС) МВД России. Это предприятие ведет миграционный учет и оформляет иностранцам визы и разрешения на временное проживание, выдает трудовые патенты и разрешения на работу. По информации источников «Ъ-Приволжье», в ходе расследования на этой неделе были задержаны директор регионального филиала ФГУП ПВС Татьяна Баранова и главный бухгалтер Ольга Хехнева.

«По версии следствия, в 2021–2023 годах подозреваемые получали взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий в интересах взяткодателей. Всего следствие располагает данными, что сумма взятки превысила 10 млн руб. Противоправные действия фигурантов были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области», — официально сообщили представители следствия.

Близкий к следствию источник «Ъ-Приволжье» рассказал, что вместе с руководством филиала ПВС был задержан и один из индивидуальных предпринимателей, занимающийся информационными технологиями и обработкой данных, — якобы родственник госпожи Барановой.

Взяткодателями, по словам собеседника, выступили представители двух коммерческих компаний, занимающихся дистанционными платежами и электронными сервисами оплаты.

Якобы они неоднократно перечисляли деньги, чтобы через их платежные системы шла оплата услуг, которые нижегородский ПВС оказывал мигрантам. За быстрый прием и оформление документов платить нужно было через определенные банкоматы, установленные в самом миграционном центре на улице Академика Сахарова.

Предположительно сумма незаконного вознаграждения, получаемого участниками этой схемы, составляла 10% от стоимости услуг, оплаченных клиентами ПВС через банкоматы.

Руководителям миграционного центра было предъявлено обвинение в получении взяток в составе организованной группы. «В настоящее время в суде рассматриваются ходатайства следователя об избрании обвиняемым меры пресечения», — сообщили в СУ СК.

В Нижегородском областном управлении МВД пока не комментируют задержания сотрудников ПВС.

Иван Сергеев