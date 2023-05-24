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Holiday in, Holiday out

Самарский отель начал работать под новым названием после ребрендинга

После ухода из России британского гостиничного оператора InterContinental Hotel Group один из крупнейших в Самаре отелей — Holiday Inn — объявил о завершении процесса ребрендинга и начале работы под названием Holiday Hall. Разработкой нового бренда занималось московское агентство GN10. Как сообщил «Ъ» генеральный директор ООО «МТЛ-Отель», компании-оператора отеля Юрий Трахтенберг, стоимость ребрендинга не разглашается, однако «объем работ сопоставим с ребрендингом в рамках бренда Holiday Inn в 2010 году, когда на создание брендбука, нового видения и новых вывесок InterContinental Hotel Group потратила $175 млн».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский отель Holiday Inn, бывший частью иностранной гостиничной сети 15 лет, завершил спустя девять месяцев процесс ребрендинга и объявил об официальном открытии под новым названием Holiday Hall Holiday & Business. Отель продолжает позиционировать себя как международный. Разработкой нового бренда занималось московское бюро брендинга GN10 (сотрудничало с РЖД, сетью кофеен Traveler’s Coffee, «Бронницким ювелиром» и т.д.) Бренда Holiday Inn отель в Самаре лишился около года назад, после того как британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group решил покинуть российский рынок из-за военного конфликта России и Украины. Как поясняли «Ъ» юристы, в договорах с IHG содержатся положения об обстоятельствах непреодолимой силы, что позволило иностранцам расторгнуть договоры без штрафов.

• InterContinental Hotel Group (IHG) — крупный гостиничный оператор со штаб-квартирой в Денхэме (Великобритания). В России оператор входил в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке, управлял 29 оте­лями суммарным фондом 6,6 тыс. номеров, следует из исследования E&Y.Среди брендов, представленных в РФ, помимо Holiday Inn были Crowne Plaza, InterContinental, Indigo. Недавно компания также объявила о собственном ­ребрендинге.

Контракт с IHG (тогда — Bass Hotels) самарцы заключили в 2001 году. В 2003 году началось строительство отеля на 176 номеров. Инвестором проекта стал холдинг Волгабурмаш. На месте будущей гостиницы находились жилые дома (в том числе с коммунальными квартирами), которые были расселены. Открытие Holiday Inn состоялось в 2007 году. Оператором гостиницы стало ООО «МТЛ-Отель». В гостинице останавливались мировые знаменитости: Стинг, Джо Кокер, коллектив BoneyM., Ричи Блэкмор и др. Holiday Inn Samara стал одним из базовых отелей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

• ООО «МТЛ-Отель» зарегистрировано в 2006 году Самаре. Сейчас компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», в равных долях принадлежит Игорю Егиазаряну и Артуру Топаляну. В списке бывших собственников: Балтинвестбанк, ООО «Автодоринжиниринг», Сергей Смирнов, Александр Звягин, Александр Мещеряков. В 2022 году выручка компании «МТЛ-Отель» составила 338 млн руб. (максимум с 2019 года), прибыль — 5,8 млн руб.

На вопрос корреспондента «Ъ» о стоимости ребрендинга генеральный директор «МТЛ-Отель» Юрий Трахтенберг сказал, что сумма не разглашается, однако отметил, что объем работ сопоставим с ребрендингом в рамках бренда Holiday Inn в 2010 году, когда на создание брендбука, нового видения и новых вывесок InterContinental Hotel Group потратила $175 млн. «Мы смогли себе это позволить, благодаря нашим собственникам. И мы, безусловно, довольны работой, соотношение цены и качества просто идеальное. Переработка бренда Holiday Inn заняла у InterContinental Hotel Group четыре года, нам удалось завершить процесс в довольно сжатые сроки»,— сказал генеральный директор ООО «МТЛ-Отель».

Как отметил Юрий Трахтенберг, несколько лет компания переживала сложный период, но сейчас загрузка отеля на высоком уровне. «2020–2021 годы были очень сложными. Мы с трудом выжили, с трудом сохранили коллектив. Мы благодарны поддержке на федеральном уровне и не благодарны отсутствию какой-либо поддержки на региональном уровне, ее не было. 2022 год был для нас неплохим, Самара действительно стала городом-курортом. Сейчас, в 2023 году, мы входим в очень активный сезон, количество мероприятий, в том числе очень серьезных, начало возрастать. Только что прошел съезд онкологов. На этой неделе — международная конференция офтальмологов „Ерошевские чтения“. Мы ждем хорошей загрузки, которая может достичь в мае 70%, что является оптимальной для отельного бизнеса. В летние месяцы она будет еще больше»,— говорит Юрий ­Трахтенберг.

По словам министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова (занял пост в июле 2022 года), посетившего открытие Holiday Hall, несколько последних лет в Самарской области наблюдается увеличение туристического потока за счет развития внутреннего туризма. В 2022 году область посетили более 2,5 млн туристов из других регионов страны, что, по данным регионального министерства туризма, на 49% больше показателя 2021 года.

Сабрина Самедова

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