Царь-горох

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В эпоху развитого феодализма высокое сословие отличалось от плебеев не только рыцарскими доспехами, наличием коня, меча, земли и часто недвижимости в романском или норманнском стиле. Оно и питалось иначе.

Плебей питался овощами, цельнозерновым хлебом и редко курицей. Короли и их рыцари сидели на строгой кетодиете.

Мясо во всех своих проявлениях — от бараньего бока до лосиной губы — было привилегией. Домашний скот поставляли холопы, дичь добывали сами лендлорды: охота была аристократической игрой с элементами пищевой цепочки, ведущей исключительно в замки. Леса и их содержимое были территорией знати, только она могла пользоваться их дарами: оленями, косулями, вальдшнепами и прочей птицей. Крестьянину не позволялось без спросу даже собирать валежник и сучки. В Британии до сих пор дикие лебеди считаются собственностью монарха, и охота, а также употребление их в пищу всем остальным запрещены.

Средневековая кетодиета не добавляла своим адептам какой-то особенной худобы или здоровья. Лорды в массе своей не доживали до сорока, впрочем, даже если бы они питались по аюрведе, больших шансов дожить до мафусаиловых лет у них все равно не было: гигиена, война и чума на оба ваши дома делали свое дело, не разбирая, у кого какое меню. К тому же многие гибли на рыцарских турнирах и охоте, внося в теорию игр присутствие настоящей смерти.

Диетический вектор изменил французский король Людовик XIV. Он правил больше семидесяти двух лет, что доказывает: не только в России, чтобы увидеть перемены, надо жить долго.

В Версале Людовик разбил огород и приучил придворных к сахарному горошку. Мало того, что это был овощ, это еще был сырой овощ — с точки зрения тысячелетней практики феодальной Европы что-то совершено невообразимое.

Но кто мог сказать, что-то против «короля-солнца»? Увлечение горошком сначала было верноподданнической данью, но постепенно стало естественной частью умения жить.

Поскольку именно французский двор в Новое время был стилеобразующим примером для остальных европейских монарших дворов, зеленый горошек вошел в моду повсеместно.

Рецепт приготовления зеленого горошка прост, как отсутствие. Его надо обдать кипятком, чтобы дать более глубокий изумрудный тон и произвести эффективную антибактериальную чистку.

Потом посыпать крупной солью или цветками соли. Можно также добавить немного рубленой мяты — она делает свежий вкус и хруст горошка просто звенящими. Можно полить мятным сиропом или ликером, но это уже гортанобесие, как сказал бы представитель РПЦ.

Кстати, русские цари, которые со времен Петра были европоцентричны, не остались в стороне, более того, в увлечении горошком оказались радикальнее остальных. Сахарный зеленый горошек входил в коронационные меню Романовых на протяжении двух столетий, видимо, в качестве доказательства тезиса, что в России за десять лет меняется все, а за двести — ничего.

1 Горошек сахарный (400 г) 2 Соль (по вкусу) 3 Мята или мятный сироп (опционально) (по вкусу)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»

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