Как оформить доверенность в 2023 году

Что такое доверенность, какие доверенности необходимо заверять у нотариуса и как оформить ее за рубежом — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Что такое доверенность и где ее оформить

Доверенность — это документ, позволяющий доверенному лицу совершать определенные (указанные в доверенности) юридические действия от имени доверителя. С точки зрения закона это сделка между двумя сторонами. Единственное условие — гражданин должен быть совершеннолетним и дееспособным, в противном случае доверенность за него оформляет законный представитель. Однако если ребенку исполнилось 14 лет, он уже может оформить доверенность на те действия, которые разрешены ему по закону (например, некоторые банковские операции). Понятие «две стороны» не обязательно предполагает только два лица. Доверенность с одинаковыми полномочиями можно оформить на несколько человек или, напротив, несколько лиц могут оформить доверенность на одного представителя. Для того чтобы написать и заверить документ, доверенного лица не требуется, достаточно только доверителя, однако представитель может отказаться от доверенности.

Доверенности делятся на две большие группы: письменные и нотариальные.

Письменные доверенности — это написанные от руки или на компьютере документы, не дающие доверенному лицу широких полномочий. Продать с помощью письменной доверенности квартиру или оформить ИП нельзя, однако можно получить справку или трудовую книжку.

Нотариальные доверенности (их еще могут называть генеральными) составляются у государственных или частных нотариусов и содержат куда более широкие полномочия: от продажи или покупки недвижимости до составления завещаний и разрешения любых операций с банковскими счетами заявителя. У нотариуса также можно заверить доверенности, которые не требуют обязательного участия юриста, однако это позволит избежать правовых разногласий.

Естественно, услуги нотариуса не бесплатные. Стоимость составления и заверения доверенности складывается из платы за «услуги правового и технического характера» и тарифа, который четко регламентирован Налоговым кодексом. Более того, если документ выдается несколькими доверителями, стоимость услуг умножается на необходимое количество доверенностей (например, если доверителей двое, придется уплатить двойную пошлину).

Преимущество нотариально заверенной доверенности также в том, что юрист вносит документ в реестр Федеральной нотариальной палаты. Потом можно будет в любое время проверить текст доверенности по дате удостоверения и данным нотариуса, который ее заверил.

Как написать доверенность

При написании доверенности важно помнить, что речь идет о правовом документе, а значит, чем подробнее будут указаны права доверенного лица, тем лучше. Для того чтобы доверенность имела юридическую силу, в ней необходимо указать:

1. дату составления (важна потому, что с нее отсчитывается срок полномочий доверенного лица);

2. данные доверителя и доверенного лица (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные);

3. полномочия доверенного лица;

4. подпись доверителя.

Также в доверенности по желанию можно указать и другие данные, которые уточнят документ или помогут расширить полномочия:

срок действия доверенности (если его не указать, документ будет действителен год);

право передоверия (если доверенное лицо также не сможет присутствовать, можно будет переоформить доверенность на другого человека).

Для оформления генеральной доверенности потребуется паспорт. Затем следует записаться к частному или государственному нотариусу, после чего юрист расскажет, какие могут потребоваться документы. Ничего писать самостоятельно не потребуется, текст доверенности на специальном бланке составит сам нотариус, после чего проконсультирует по всем пунктам и уточнит полномочия сторон.

Также с 1 сентября 2023 года сотрудники компаний должны работать с машиночитаемыми подписями (МЧД). Они позволяют подписывать документы от имени руководителя без его непосредственного участия. Пока что МЧД можно использовать для заверения некоторых документов на определенных площадках (например, в налоговых или страховых отчетах).

Оформление доверенности за границей

Доверенность можно оформить за рубежом, например если необходим представитель для оформления сделок с недвижимостью. Для этого нет необходимости приезжать в Россию. Есть два основных способа оформления доверенности за границей:

1. С помощью консульства. Так называемую консульскую доверенность можно заверить в специальном отделе посольства или другом учреждении (список можно посмотреть на консульском информационном портале МИДа, например это может быть отдел в посольстве другого государства). При этом требования учреждений в разных странах разные, с подробной информацией можно ознакомиться на их сайтах, там же можно найти образцы самых популярных заявлений. Неизменной остается стоимость услуг, за доверенность на любое лицо, кроме родственников, потребуют $60, за доверенность на близких родственников — $30. После получения заверенного документа потребуется отправить его в Россию почтой. Консульская доверенность также будет внесена в реестр Федеральной нотариальной палаты. Время ожидания ответа может сильно различаться, так что потребуется записаться заранее, в некоторых странах срок ожидания может составлять несколько месяцев.

2. С помощью местного нотариуса. Рискованный вариант, создающий множество вопросов у российских контролирующих органов. Дело в том, что формы нотариальных доверенностей у разных стран разные, и при проверке в России проблематично установить, подделан документ или действительно отправлен. Доверенность могут направить в правоохранительные органы, которые направят запрос за границу для уточнения информации. Стоит ли говорить, что такая процедура будет длиться очень долго, а может закончиться ничем, потому как органы страны, откуда была отправлена доверенность, могут не ответить на запрос.

Самые популярные доверенности

Управление банковским счетом. Нотариальная доверенность, с помощью которой доверитель может разрешить открывать или закрывать счета и совершать переводы в определенном банке. Если заявитель хочет предоставить доступ к вкладам в разных банках, потребуется оформить доверенность для каждого из них. В документе можно ограничить права представителя на совершение только определенных операций (например, только на пополнение).

Управление недвижимостью. Генеральная доверенность, предоставляющая право на определенные юридические действия с недвижимостью заявителя (сдача в аренду, ипотека, купля или продажа).

Управление автомобилем. Тоже позволяет продавать, сдавать в аренду или покупать автомобиль от лица заявителя. Для вождения автомобиля доверенность не требуется, нужно только, чтобы водитель был вписан в полис ОСАГО.

Получение пенсии и пособий. Если заявитель по каким-либо причинам (например, по состоянию здоровья) не может явиться для получения определенных выплат, он может оформить нотариальную доверенность, по которой его представитель сможет получить выплаты.

Получение почты. Если заявитель по уважительной причине не может забрать свою посылку, возможно оформить доверенность на того, кто сможет забрать почту. Это можно сделать как письменно, так и с помощью сервиса «Почты России» электронно.

Важно! Невозможно оформить доверенность на получение загранпаспорта или паспорта гражданина, а также на заключение свидетельства о браке и на ряд других услуг. Во всех перечисленных случаях потребуется личное присутствие заявителя. Если же он не может присутствовать по состоянию здоровья, можно согласовать выезд сотрудников или нотариуса по месту жительства или в медицинское учреждение.

Илья Акимов