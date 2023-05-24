Инженера ростовского предприятия ОПК заподозрили в госизмене

Инженера-конструктора одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного комплекса заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, с февраля по апрель 2023 года мужчина переписывался в мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины и выполнял его задания. Также инженера подозревают в том, что он «инициативно передавал информацию о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории Ростова-на-Дону».

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, подозреваемому 50 лет, на предприятии он работает с 2004 года. После задержания 16 мая он был на два месяца арестован Лефортовским судом и сейчас находится в одном из московских СИЗО.

Кристина Федичкина