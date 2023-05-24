Что будет можно филиалу иностранного банка

Иностранный банк не должен являться лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении российских юрлиц и физлиц, или быть связанным с лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия.

Филиалы не смогут проводить операции и сделки с физлицами и ИП. Исключение составят только денежные переводы по поручению физлиц без открытия счета, в том числе переводы электронных денежных средств (кроме почтовых переводов).

Филиалам запрещается привлекать денежные средства до востребования или на определенный срок, а также размещать средства на условиях возвратности, срочности. Исключением является размещение средств в других филиалах иностранных банков или кредитных организациях.

Доступные операции — открытие и ведение счетов юрлиц; переводы по поручению юрлиц; инкассация, кассовое обслуживание юрлиц, купля-продажа иностранной валюты. Банк России оставляет за собой право определять перечень других сделок, которые будут доступны филиалам.

На рынке ценных бумаг филиалу разрешаются операции только с облигациями Банка России и ОФЗ. Филиалы смогут работать с производными финансовыми инструментами при определенных условиях.

Для работы в РФ через филиал иностранный банк должен будет получить лицензию Банка России, а сам филиал — аккредитацию ЦБ. Одно из обязательных условий получения лицензии — внесение гарантийного депозита на корсчет, открытый иностранным банком в ЦБ в рублях. Минимальная сумма депозита — 1 млрд руб.

«Интерфакс»