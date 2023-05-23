Главные новости за 23 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Дом в ЖК «Курортный берег» в Краснодаре выставили на торги за 39,5 млн руб. Имущество продают как строительные материалы.

В Апшеронске, Майкопе, а также нескольких хуторах выпал крупный град. Жители населенных пунктов заявили, что его размер был с перепелиное яйцо.

Депутаты Заксобрания Кубани планируют расширить территорию, где будет взиматься курортный сбор, чтобы ограничиваться не только черноморским побережьем.

Краснодар стал лидером среди крупных городов РФ по количеству аварий с легковыми автомобилями в 2022 году.

Шесть населенных пунктов Туапсинского района остались без света из-за аварии.

Запуск парома из Сочи в Батуми отложили из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Краснодарстат назвал самые дорогие и дешевые города Кубани по ценам на продукты. Лидером рейтинга с самым дорогим продовольствием стал Сочи.

В первом квартале текущего года на Кубани произвели 78 тонн мидий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 39,2%.

Улица Чапаева стала открытой для движения автомобилей. Помимо этого на ней запустились летние веранды в близлежащих кафе.

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