Крупный град обрушился 23 мая на Апшеронск и Майкоп

В Апшеронске, Майкопе, а также нескольких хуторах выпал крупный град. Жители населенных пунктов заявили, что его размер был с перепелиное яйцо.

Непогода обрушилась в 15 часов, как и прогнозировали синоптики. Жители сообщают, что крупные градины повредили их огород, а некоторым даже машины.

Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что сильный дождь с градом и ветром будет идти в Адыгее до 25 мая. Жителям республики советуют закрывать в помещениях окна, а также по возможности парковать машины в гараж.

На Кубани из-за сильных осадков прогнозируется подъем уровня воды в реках. В связи с этим до 25 мая в регионе объявлено экстренное предупреждение.

Татьяна Ручкина

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