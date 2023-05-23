Улицу Чапаева в Краснодаре открыли для движения автомобилей

Улица Чапаева стала открытой для движения автомобилей. Помимо этого на ней запустились летние веранды в близлежащих кафе. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Ранее мэр города Краснодара Евгений Наумов заявил, что пешеходный участок откроют до 1 июня для всех горожан. По заверению главы города, на улице поменяли плитку, расширили тротуары, установили ограждения для парковочных мест. Помимо этого, в планах обустроить здесь гастроквартал. В конце господин Наумов предлагал вернуть улице Чапаева статус городского Арбата. Для это предполагалось реорганизовать автомобильное и пешеходное движение, в частности отремонтировать дорогу, устроить велодорожку, сети наружного освещения, высадить деревья и кустарники.

Олег Исаев

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