Депутаты ЗСК планируют расширить территорию взимания курортного сбора на Кубани

Депутаты Заксобрания Кубани обсуждают расширение территории взимания курортного сбора, не ограничиваясь только Черноморским побережьем. Об этом заявил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко на совещании, посвященном предстоящему курортному сезону.
Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ
«Мы все заинтересованы в том, чтобы гости региона хорошо отдохнули и в будущем захотели вернуться к нам снова. Это плюс и для них, и для кубанцев, и для экономики региона в целом», – заявил он.
Эксперимент по внедрению курортного сбора продолжается в Краснодарском крае с 2018 года. В мае 2020 года он был отменен из-за коронавируса, однако с 1 января 2021 года его возобновили вновь. В конце декабря 2021 года депутаты ЗСК приняли закон об увеличении курортного сбора в Краснодарском крае. В Сочи он вырос до 50 руб. с человека в сутки, в остальных курортных городах — до 30 руб.
Изначально эксперимент по взиманию курортного сбора был рассчитан до 2023 года. В декабре 2022 года депутаты продлили его до конца 2024 года.
На совещании председатель комитета ЗСК по туризму Александр Джеус рассказал, что на сегодняшний день на лето забронировано уже 63% номерного фонда в Краснодарском крае. Всего классификацию прошли 3 тыс. санаториев, отелей, пансионатов и других средств размещения. Около 80 из них будут работать по системе «все включено». Для туристов начнут работу 560 пляжей общей протяженностью больше 100 км.
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