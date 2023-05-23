Краснодарстат назвал самые дорогие и дешевые города Кубани по ценам на продукты

Краснодарстат представил свежие данные мониторинга средних потребительских цен на продукты и услуги в шести городах Краснодарского края: Краснодаре, Армавире, Ейске, Новороссийске, Сочи и Туапсе. По данным на середину мая, самым дорогим городом для жизни является Сочи, самым дешевым — Армавир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Краснодар лидирует по цене на говядину (494,7 руб./кг). В Новороссийске килограмм говядины в среднем стоит 493,4 руб., в Сочи — 491,5 руб.

Самые высокие цены на свинину и курятину зафиксированы в олимпийской столице — 335,8 руб./кг и 194,7 руб./кг соответственно. Выгоднее всего покупать свинину в Армавире (289,4 руб./кг), а курятину — в Туапсе (163,9 руб./кг).

Молоко жирностью 2,5% в Сочи стоит 75,6 руб./литр, в Армавире 67,4 руб./литр. Самая дешевая мука в Краснодаре — 47 руб./кг, дороже всего этот продукт стоит в Сочи — 53,2 руб./кг. Крупа гречневая дешевле всего обойдется в Новороссийске — 71,1 руб./кг, в Сочи — 132,9 руб./кг. Минимальная цена на картофель зафиксирована в Армавире — 37,8 руб./кг, максимальная в Сочи — 50,8 руб./кг.

Обед в столовой дороже всего обходится жителям и гостям Сочи — 732 руб., в Туапсе — 287 руб. Олимпийская столица также лидирует по ценам на некоторые лекарства: комбинированный анальгетик здесь стоит 190 руб. за упаковку, в то время как в Новороссийске цена препарата составляет 107 руб. При этом самый дорогой валидол и левомеколь в Туапсе — 50 и 229 руб. соответственно.

Самый дорогой бензин в Новороссийске — 49,32 руб. за литр АИ-92 и 54,94 руб. за литр АИ-95. Проезд в городском автобусе дороже всего в краевом центре 38,2 руб., дешевле в Ейске, Армавире и Туапсе — 30 руб.

Туапсе лидирует по парикмахерским услугам — в среднем стрижка в этом городе обходится в 705 руб., дешевле всего подстричься в Краснодаре — 620 руб.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищного фонда обходится в 47 руб./кв. м в Сочи и 23,5 руб./кв. м в Армавире. Проживание в трехзвездочной гостинице Сочи стоит в среднем 2 тыс. руб./сутки и 1,2 тыс. руб./сутки в Краснодаре.

Наталья Решетняк

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