Запуск парома из Сочи в Батуми отложили из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

В 2023 году паром «Комета» с маршрутом Сочи — Батуми решили не запускать. Из-за возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией это стало невыгодно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора обслуживающей паром агентской компании ООО «Сибас» Давида Кикнадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Будем наблюдать ситуацию на следующий год, если будет что-то интересное, тогда да, потому что сейчас уже самолеты начали почти по 200 долларов летать, а у самолета больше преимуществ, чем у "Кометы"»,— отметил Давид Кикнадзе.

Морское сообщение между Сочи и Батуми прервалось в 2020 году из-за пандемии. Возобновить его планировалось весной 2023 года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отмечал, что запуск парома позволил бы укрепить позиции черноморских курортов.

Татьяна Ручкина

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