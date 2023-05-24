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Таксистам дали пять лет

Новые правила для таксомоторных перевозок вступят в силу с 1 сентября, но не для всех

Петербург приводит региональное законодательство о таксомоторных перевозках в соответствие с федеральным законом. Новые требования станут обязательными с 1 сентября, но для тех, кто получил разрешение на таксомоторные перевозки раньше, установлен пятилетний переходный период по ряду норм. Главное в законопроекте — не цвет автомобилей, а возможность получать адекватные налоговые платежи, утверждают законодатели.

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 26 418 разрешений на таксомоторные перевозки, услугу оказывают 346 компаний

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 26 418 разрешений на таксомоторные перевозки, услугу оказывают 346 компаний

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 26 418 разрешений на таксомоторные перевозки, услугу оказывают 346 компаний

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Постоянная комиссия по транспорту и транспортной инфраструктуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрила законопроект «Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в Санкт-Петербурге», который приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным законом от 29.12.2022 № 580, вступающим в силу с 1 сентября этого года.

Пресс-служба ЗакСа сообщила, что с этой даты в городе будут вести три реестра: легкового такси, службы заказа и перевозчиков, а также запретят предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов — за исключением специально отведенных для этого мест. Для всех городских такси вводится единый стиль: белые автомашины с желтой полосой. Кроме того, законопроект устанавливает требования к экологическому классу автомашин: не ниже «Евро-3» с 1 сентября 2023 года, не ниже «Евро-4» с1 сентября 2024 года и не ниже «Евро-5» с 1 сентября 2026 года. Федеральный закон и принимаемый региональный акт позволят собирать более полные данные о такси, включая сведения о водителях и перевозчиках, отметил зампредседателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин. В том числе о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и технических осмотров автомобилей. Агрегаторы будут обязаны не допускать к заказам машины, не включенные в реестр, потеряют такую возможность и водители с судимостью и тремя неоплаченными штрафами за нарушение ПДД.

Как рассказал «Ъ-СПб» председатель комиссии депутат Алексей Цивилев, главное в законопроекте — введение разрешения на работу в такси для самозанятых без регистрации ИП. «Это то, что Москва прошла три года назад. Сейчас "Яндекс.Такси" занимает около 80% петербургского рынка с 50 тыс. водителей, которые скрыты договорами с компанией. И компания "Яндекс.Такси" заплатила 100 млн налогов, в то время как в Москве эта цифра в 20 раз выше. Кстати, весь рынок такси в России оценивается в 820 млрд рублей. Фактически мы налогов в полном объеме не получаем, в том числе от самозанятых»,— сказал депутат. Он также уточнил, что региональный законопроект не полностью вводит содержащиеся в федеральном законе требования. Так, отложена на будущее аттестация водителей, в том числе предусматривающая знание города. «Базу мы должны принять до 1 сентября, но в дальнейшем можем вносить изменения. Понадобится принятие еще двух-трех дополнительных законов»,— добавил господин Цивилев.

Требования к цвету транспортного средства или его экологическому классу не распространяются на тех владельцев, кто получил или получит разрешение на таксомоторные перевозки до вступления нового закона в силу. Для таких водителей предусмотрен пятилетний переходный период — на весь срок действия разрешения.

Господин Цивилев не видит возможных проблем с выполнением перевозчиками экологических требований к транспортным средствам. «Есть китайский рынок или автомобили вроде "Москвича", которые соответствуют экологическим нормам закона»,— говорит депутат. Отчасти с этим мнением согласен и независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев: «Если для такси будут покупать машины китайского производства, то там экологический класс близок к "Евро-5", ниже не выпускаются. Калининградский "Автотор" — тоже аналог "Евро-4" и "Евро-5". Если "Лада" — могут делать с более низким экологическим классом».

В феврале правительство РФ продлило до 1 июня действие постановления № 855 от 12.05.2022, позволяющее российским автопроизводителям выпускать «упрощенные» машины, в том числе экологического класса от «Евро-0» до «Евро-5». Минпромторг анонсировал ужесточение обязательных требований после 1 июня, но, по данным СМИ, АвтоВАЗ, «Соллерс» и КамАЗ просили о продлении действия постановления до середины 2024 года.

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 26 418 разрешений на таксомоторные перевозки, услугу оказывают 346 компаний.

Вячеслав Калашников

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