Россия и Китай развивают партнерство в области высокотехнологичного спорта

На проходящем в Шанхае Российско-китайском бизнес-форуме руководителями проекта «Игры будущего» и комитета по киберспорту Internet Society of China (ISC) подписано соглашение о сотрудничестве по продвижению и развитию фиджитал-спорта. Перед этим с соответствующим предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в марте 2023 года пригласил китайских друзей к участию в международном турнире "Игры будущего»,— отметил господин Мишустин.

«Игры будущего» — новый международный турнир по фиджитал-спорту с элементами яркого шоу, который объединит самые инновационные, молодежные, технологичные дисциплины. Мероприятие пройдет с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, объединив на одной площадке классические и инновационные виды спорта с применением технологий виртуальной и дополненной реальности.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на круглом столе бизнес-форума «Перспективы российско-китайского диалога в сфере цифровизации» выразил уверенность в успехе проекта. «"Игры будущего" станут импульсом для развития многих индустрий, включая компьютерные игры, цифровые продукты, разработки в области робототехники и искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в программу соревнований»,— подчеркнул он.

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров пригласил принять участие в турнире максимальное количество китайских команд и заявил, что российская сторона будет делиться любой информацией для продвижения турнира и его возможного проведения в Китае в 2025 году. В свою очередь, генеральный секретарь ISC Тянь Шэн Цзе отметил, что «Китай заинтересован в развитии новых технологий, формировании сообщества киберспортсменов в нашей стране, современном взгляде на трансляции и продвижении соревнований».

Фиджитал-игры — инновационный спортивный формат, предусматривающий состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию фиджитал (physical + digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. В соревнованиях проверяется как физическая подготовка участников, так и их цифровые навыки.

Арнольд Кабанов