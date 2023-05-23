Россия сохранит квоты на экспорт лома до конца года

Квотирование экспорта лома черных металлов планируется сохранить до конца года, сообщили «Ъ» в Минпромторге. Сейчас и по 30 июня действует тарифная квота на вывоз лома за пределы ЕАЭС в объеме 600 тыс. тонн. Внутриквотная ставка составляет 5%, но не менее €5 за тонну.

По данным министерства, ломозаготовители уже забронировали свыше 80% объема квоты, треть из которого фактически вывезена из страны.

Объемы внутри квоты распределяются в первую очередь среди регионов с ограниченной транспортной доступностью (Калининградская область, Камчатский край, Сахалинская область, Красноярский край). Поставки из этих регионов на внутренний рынок либо невозможны по логистическим причинам, либо нецелесообразны с экономической точки зрения, отметили в министерстве. Тогда как лом, собираемый в большей части регионов РФ, должен идти на внутренний рынок, считают в Минпромторге: «Благодаря этим мерам сегодня мы видим восстановление выплавки и высокую загрузку предприятий в первом квартале».

Евгений Зайнуллин