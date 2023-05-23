Cadillac Escalade получит электрическую версию

Компания Cadillac анонсировала расширение модельной линейки электромобилей — новую модификацию с электрической силовой установкой получит кроссовер Cadillac.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cadillac Escalade IQ

Фото: Cadillac Cadillac Escalade IQ

Фото: Cadillac

Автомобиль, который является флагманским Cadillac с двигателем внутреннего сгорания, получит наименование Cadillac Escalade IQ. Индекс IQ уже используется в именах электрокроссовера Cadillaс Lyriq и электроседана Cadillac Celestiq, но для Escalade менять узнаваемое наименование модели не стали, ограничившись добавлением индекса.

Премьера Cadillac Escalade IQ состоится в течение 2023 года. Ожидается, что технически новинка будет унифицирована с серийным электромобилем GMС Hummer EV. Сроки выхода модели на рынок пока не названы.

Максим Вершинин

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