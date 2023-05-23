На российский рынок вышла марка Forthing

Компания Dongfeng вывела на российский рынок бренд Forthing — новая марка дебютировала сразу с двумя моделями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dongfeng Forthing T5 Evo

Фото: Dongfeng Dongfeng Forthing T5 Evo

Фото: Dongfeng

Первой новинкой стал кроссовер Forthing T5 Evo, оснащенный лицензионным 197-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль предложат в трех комплектациях: Exclusive и Elite за 2,9 млн руб и Premium за 3 млн руб.

Второй новинкой стал минивэн Forthing Yacht с семиместным салоном с трехрядной компоновкой. Технически модель повторяет T5 Evo, на платформе которого построена. В России модель предложат в единственной топовой комплектации Premium за 4 млн руб.

В России марка Forthing уже имеет дилеров в Екатеринбурге, Кургане, Перми, Пензе, Уфе и Нижнем Новгороде, а до конца 2023 года автосалоны бренда должны появиться в 60 городах страны.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK