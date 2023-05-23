Суд приговорил к 4 годам колонии экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза по делу о хищениях

В Новосибирске завершился судебный процесс над бывшим директором НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимиром Красновым. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) ученому назначили четыре года лишения свободы, с учетом частичного сложения с первым приговором, который ученому вынесли в июле 2022 года за превышение полномочий, общий срок заключения составил четыре с половиной года. Срок он будет отбывать в колонии общего режима, сообщили «Ъ-Сибирь» помощник прокурора Заельцовского района Дарья Несетерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

Следственные органы инкриминировали Владимиру Краснову хищение мебели из НИИ на 1,6 млн руб. В материалах следствия отмечается, что он якобы необоснованно списал мебель как непригодную и передал ее аффилированной фирме.

В июле 2022 года суд Заельцовский суд рассмотрел первое дело в отношении Владимира Краснова. Оно было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, он заключил с коммерческой фирмой неконкурентное соглашение на поставку в НИИ медицинских изделий, что позволило компании получить необоснованный доход в размере 125 млн руб. Ученый-фтизиатр, который на следствии заключил соглашение о сотрудничестве, просил суд ограничиться условным наказанием. По ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) Владимиру Краснову назначили три года заключения. Законность этого приговора подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

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Константин Воронов