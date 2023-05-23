В ТЦ «Гринвич» после ребрендинга Pandora открылся ювелирный магазин Pan Club

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ювелирный магазин датского бренда Pandora после ребрендинга открылся под названием в Pan Club. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Теперь на месте Pandora открыт мультибрендовый магазин с изделиями от местных дизайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Бренды все интересные, и что самое главное, не похожие на друг друга. Есть и трендовые украшения с небольшим чеком, и изделия из золота с бриллиантами»,— отметили в «Гринвиче».

О том, что структура Сбербанка, являющаяся официальным дистрибутором Pandora, переименует российские магазины датского бренда в Pan Club, стало известно в апреле. Это вынужденное решение, поскольку производитель решил разорвать связи с рынком РФ из-за российско-украинского военного конфликта.

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