Замначальника УГИБДД Красноярского края подозревается в привлечении сотрудников к строительству дома

Следственное управление СУ СКР по Красноярскому краю возбудило в отношении заместителя начальника регионального УГИБДД ГУ МВД России дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, правоохранитель в процессе строительства собственного загородного дома в 2020 году, используя служебное положение, привлек к работам четырех водителей «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Красноярскому краю».

«Действуя из корыстной заинтересованности с целью минимизации материальных затрат на строительство своего жилого дома, привлек к перевозкам четырех подчиненных сотрудников», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в этот период сотрудники были освобождены от исполнения своих должностных обязанностей. Кроме этого, по указанию руководителя использовали пяти единиц служебного транспорта. Таким образом органам правопорядка нанесен ущерб в сумме 380 тыс. руб.: расходы на горюче-смазочные материалы и выплата заработной платы сотрудникам.

ГУ МВД региона по данному факту начало внутреннюю проверку. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, отметили в ведомстве.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова