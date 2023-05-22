Сети рвутся из рук

Нижегородская администрация пригрозила забрать муниципальные тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов у «Волгаэнерго» (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски), если компания не увеличит объемы их ремонта. Ежегодно арендатор должен перекладывать по 30 км ветхих сетей, но не справляется с этой задачей, выручки на реализацию инвестиционной программы ему не хватает. В компании обещают, что выйти на заданные показатели смогут в 2024 году, вложив в перекладку сетей полученные из Фонда развития территорий 480 млн руб. В «Волгаэнерго» дали два месяца на подготовку соответствующей программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Администрация Нижнего Новгорода может расторгнуть отношения с «Волгаэнерго» и отобрать у нее муниципальные тепловые сети Автозаводского и Ленинского районов, если компания не увеличит объемы их перекладки. Такая угроза прозвучала от первого заместителя главы администрации Дмитрия Сивохина на заседании комиссии по городскому хозяйству гордумы. Износ тепловых сетей в зоне ответственности «Волгаэнерго», по данным органов МСУ, составляет 70%. Для того, чтобы регулярно снижать количество аварий на сетях во время отопительного сезона, компании необходимо ежегодно перекладывать по 30 км. Однако в 2019–2022 годах этот показатель у арендатора автозаводских сетей составил 13,8–18,1 км.

По словам гендиректора «Волгаэнерго» Виталия Гаврюшенко, в 2023 году компания увеличит объем перекладки изношенных сетей до 21 км, или 4% от их общей протяженности.

Вместе с частью тарифной выручки она намерена потратить на повышение надежности теплоснабжения 480 млн руб. бюджетных средств, привлеченных из Фонда развития территорий. В 2024 году «Волгаэнерго» планирует переложить 44 км сетей, и тогда средний показатель замены за два года составит 5,5% коммуникаций(нормативным уровнем считается ежегодная перекладка не менее 5% сетей от их общей протяженности).

В ходе заседания зампред комиссии Владимир Аношкин отметил, что у муниципального АО «Теплоэнерго» темпы перекладки сетей выглядят значительно лучше. Однако утвержденные РСТ тарифы у компаний разные, и «Волгаэнерго» все возможные инвестпланы должна была заложить в рост тарифа на 4%. «Два года назад мы уже рассматривали вопрос о предельно допустимых уровнях повышения тарифов. Принимали решение обратиться к губернатору, чтобы увеличить рост тарифа с 4% до 12%. Однако компании нужна серьезно проработанная программа, в которой был бы обоснован такой рост тарифов, и гарантировалась ее реализация», — сообщил депутат Аношкин, контролирующий домоуправляющую компанию Автозаводского района «Наш дом».

Виталий Гаврюшенко заявил, что его «Волгаэнерго» «двумя руками за» повышение тарифов и уже ищет способы их обосновать:

«Мы обсуждаем с мэрией вариант с введением "альтернативной котельной" (метод определения тарифов). Есть еще варианты, как можно поднять тарифную составляющую до уровня наших коллег», — сообщил он.

«Я предлагаю сформировать дополнительную программу по ремонту и перекладке сетей с финансированием за счет средств самой организации и вынести ее на обсуждение руководства. В финансовом смысле "Евросибэнерго" совсем не сирота. В компании должны понимать, что депутатское сообщество Автозаводского района — это весьма весомое сообщество. Автозаводский ДУК является самой сильной управляющей компанией в городе, у ДУКа было, есть и будет лобби на всех уровнях власти. Если вы не будете выполнять взятые на себя обязательства и не приведете сети в работоспособное состояние, Автозавод вас рано или поздно переедет» — заявил господин Сивохин, обращаясь к Виталию Гаврюшенко.

Он добавил, что если «Волгаэнерго» не выгодно работать с теплосетями, администрация передаст их «Теплоэнерго», наделив муниципальное общество функциями гарантирующего поставщика в Автозаводском и Ленинском районах. «У вас просто останется Автозаводская ТЭЦ, а мы будем выставлять вам тарифы на транспортировку со всеми вытекающими. Если вы не хотите такого сценария, предлагайте свои варианты», — предложил чиновник.

Виталий Гаврюшенко пообещал обдумать это предложение. По итогам обсуждения депутаты дали «Волгаэнерго» два месяца на подготовку своих предложений по увеличению программы за счет собственных вложений.

В июле городские власти вернутся к этому вопросу.

Андрей Репин