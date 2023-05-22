Молодежь отправляют на химию

Химическим предприятиям Нижегородской области с учетом развития особой экономической зоны «Кулибин» и будущего экотехнопарка в Дзержинске потребуется 12 тыс. специалистов. Дефицит работников на действующих предприятиях уже оценивается в 2,6 тыс. человек. В Дзержинск готовы заходить новые инвесторы химотрасли, однако кадровая проблема серьезно влияет на их бизнес-планы, отметили в Российском союзе химиков (РСХ). Решениями проблемы называют строительство жилья для приезжих специалистов, профориентацию молодежи, а также снижение проходного балла ЕГЭ для поступления на химфаки вузов. Эти и другие предложения по привлечению работников в отрасль РСХ планирует направить в правительство РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Современным производствам в ОЭЗ «Кулибин» потребуются специалисты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Современным производствам в ОЭЗ «Кулибин» потребуются специалисты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Российский союз химиков провел выездное совещание в Дзержинске, обсудив с представителями предприятий, чиновниками и экспертами проблему кадрового голода в отрасли. В городе химической промышленности действует профильная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Кулибин», а в 2024 году на территории бывшего завода «Заря» планируется открыть экопромышленный парк площадью до 18 га с размещением производств по утилизации не менее 154,5 тыс. т отходов в год, напомнила заместитель главы администрации Дзержинска Юлия Ашуркова.

По итогам прошлого года резиденты ОЭЗ «Кулибин» инвестировали в производства 454,1 млн руб., создав около 200 рабочих мест. Однако в прошлом году территория «Кулибина» была увеличена в десять раз — до 724,7 га.

К 2030 году резидентами ОЭЗ «Кулибин» должны стать более 60 компаний, рассчитывают в мэрии Дзержинска, а экотехнопарк должен стать флагманом нового нацпроекта по развитию восьми промышленных парков в России.

В перспективе для этих площадок потребуется более 12 тыс. сотрудников, но уже сейчас потребность в инженерно-технических специалистах действующих предприятий превышает 2,6 тыс. человек. «Сегодня у нас на 500 безработных приходится более 6 тыс. вакансий. Еженедельно число вакансий прирастает на 300 позиций, и это уже становится серьезной точкой напряжения в части обеспечения кадровых потребностей предприятий», — отметила Юлия Ашуркова. При этом в 300 человек администрация оценивает ежегодный миграционный прирост в Дзержинске — в городе сокращается арендный фонд жилья, и заводы задумываются о строительстве служебных квартир для сотрудников.

Предприятия совместно с администрацией подготовили заявку на участие в программе Минпросвещения РФ «Профессионалитет», планируется проводить профильное обучение молодежи на базе городских техникумов.

При этом заводы готовы софинансировать подготовку специалистов в объеме 40 млн руб. По данным властей, экономика дзержинских предприятий в течение последних трех лет растет, а в 2022 году объем отгруженной продукции увеличился на 27,7%. Объем инвестиций также вырос с 13,9 млрд до 15,1 млрд руб., а прибыль организаций повысилась на 56,5%, до 24,2 млрд руб. Средняя зарплата на предприятиях Дзержинска, по словам Юлии Ашурковой, составила 52 тыс. руб. в месяц.

Глава Дзержинска Иван Носков пообещал строить новые школы и вместе с действующими учебными заведениями сосредоточиться на популяризации химии, оборудовав классы современными лабораториями.

Он также предложил начать снимать фильмы про рабочих и прокатывать их на кинофестивалях, чтобы молодежь «не за деньгами, а за престижем профессии» шла работать в химпром.

Первый вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова добавила, что подготовка специалистов должна начинаться «практически с детского сада», а заводам надо брать шефство над перспективными выпускниками вузов и техникумов. «Это стажировки, настоящие практикумы, написание действительно востребованных дипломных работ. Потому что практические навыки для химиков в приоритете даже перед теоретическими знаниями», — подчеркнула она.

Директор Дзержинского политехнического института Александр Петровский рассказал, что пока предприятия организуют экскурсии для выпускников школ для профориентации. Однако главной задачей образовательных учреждений господин Петровский назвал подготовку не только непосредственно химиков, но и специалистов в области оборудования, программного обеспечения и энергетики, которые могли бы обеспечивать жизнедеятельность предприятий.

Директор института предложил предоставить вузам возможность на государственном уровне снизить проходной балл ЕГЭ для поступления абитуриентов на профильные специальности в области химии.

Гендиректор ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев констатировал, что пока химиндустрия отделена от вузов: «Промышленники готовы коммерциализовать интересные проекты, есть потребители, у которых продукты пользуются спросом. У нашей фундаментальной науки есть разработки, но мы друг о друге многое не знаем. Необходимо развивать центры технологических инноваций, которые станут платформой для общения промышленников и ученых», — добавил он.

В итоге участники совещания РСХ договорились обобщить все предложения по развитию кадрового потенциала в химотрасли и направить их в правительство РФ и Госдуму.

Владимир Зубарев