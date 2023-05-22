Почувствовали разницу

На Ульяновском автомобильном заводе ООО «УАЗ» работники основного сборочного производства потребовали повышения зарплаты, пригласив на собрание гендиректора предприятия Алексея Спирина. Они требовали повышения зарплаты, указывая, что рядом с ними на конвейере трудятся рабочие от аутсорсинговой компании, которые получают значительно больше. После информации Telegram-каналов о «забастовке на „УАЗе“» прокуратура Засвияжского района начала проверку. В пресс-службе автозавода факт протестов отрицают, отмечая, что на заводе средняя зарплата выше средней по региону, а состоявшееся собрание являлось плановой встречей гендиректора с сотрудниками завода. Однако выяснилось, что рабочие направили гендиректору обращение с конкретными требованиями повышения зарплаты. Профком предприятия обещал эти требования обсудить с руководством завода, хотя не во всем согласен с ­ними.

В среду вечером и.о. прокурора Засвияжского района Ульяновска Андрей Ефремкин срочно приступил к «проверке распространенной в сети интернет информации о нарушении трудовых прав работников ООО „УАЗ“» и «анализу вопросов своевременности и полноты выплаты трудовому коллективу заработной платы»,— сообщила прокуратура Ульяновской области. Ведомство отмечало, что «при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского ­реагирования».

Прокурорская проверка была назначена после того, как ряд Telegram-каналов в среду вечером сообщил о том, что работники УАЗа «собрали митинг прямо в цехе завода», «на забастовку вышли несколько десятков работников», что, по информации работников, за последний месяц они «получили в среднем 20 тыс. руб. и требуют повышения зарплаты».

Руководитель пресс-службы автозавода Константин Сазонов факт митинга или забастовки опроверг, отметив, что «никаких митингов не было, информация абсолютно ложная», «на заводе после рабочей смены проходила обычная плановая встреча работников с генеральным директором», «обсуждались вопросы в том числе и по повышению зарплаты». «Сегодня средняя зарплата на УАЗе выше средней по региону (по рабочему персоналу порядка 41 тыс. руб.). В 2021 году проводилось повышение заработной платы на 6%, в 2022 году — на 10%. Очередной этап повышения зарплаты на 5% прошел 1 марта, а с 1 июня состоится еще одно повышение — на 7%»,— заявил господин Сазонов, отметив, что «производство работает стабильно и полностью обеспечено заказами на 2023 год».

Прокурор Андрей Ефремкин в четверг подтвердил „Ъ“, что «протеста, митингов или забастовок не было», проверкой «пока никаких нарушений не выявлено», «нарушений порядка и своевременности выплаты заплаты не установлено», а «заявление о том, что зарплата у них 20 тыс. руб., не совсем соответствует действительности». «Рабочие в беседах говорили, что хотели бы зарплату побольше, хотя она у них больше средней по региону»,— сказал господин Ефремкин.

Между тем работник кузовного производства в беседе с „Ъ“ сказал, что это была не плановая встреча, а инициированное ими собрание во время обеденного перерыва, на которое рабочие потребовали пригласить гендиректора завода, «он пришел, хотя и не сразу». Собеседник пояснил, что в кузовном производстве рабочие в зависимости от категории (всего их шесть, они характеризуют опыт и квалификацию) получают от 24 тыс. руб. (для четвертой категории) до «32 тыс. руб.— это край» (31–32 тыс. руб. для шестой категории). «И в то же время рядом с нами работают люди, принятые на завод через аутсорсинговые компании, которые получают в день 2400 руб. (50–53 тыс. руб. в месяц. — „Ъ“). Ощутимая разница. Нам говорят, что это вынужденная мера, потому что их принимают временно и в любое время могут распрощаться»,— сказал собеседник.

По словам работников производства, по результатам встречи было составлено коллективное обращение к директору (копия имеется в распоряжении „Ъ“), в котором рабочие просят руководство «внести изменения в грейдовую систему оплаты труда» (термин образован от английского grade — степень, это набор функций, ответственности и полномочий, близких по значимости, к примеру, все рабочие кузовного производства имеют один и тот же четвертый грейд, но разные категории в зависимости от опыта и квалификации). Рабочие просят перевести работников их производства с четвертого на пятый грейд без изменения категорий и установить часовую тарифную ставку пятого грейда на уровне 110 руб. в час (сейчас, по данным профкома, часовая тарифная ставка четвертого грейда составляет 80 руб.). Кроме того, они предлагают в колдоговоре изменить пункт по индексации зарплаты, исключив формулировку «с учетом финансовой возможности».

Председатель профкома автозавода Виктор Бычков в беседе с „Ъ“ подчеркнул, что «это был не митинг, а встреча с руководством, выраженная в громкой форме». По его словам, он знаком с требованиями рабочих, и «законные требования намерен прорабатывать с руководством», «а по незаконным — объяснять рабочим». «Но по присвоению пятого грейда я не согласен, это будет ломка всей системы часовой тарифной ставки»,— сказал господин Бычков, признав, что «требования рабочих можно понять, если взглянуть на рост цен в магазинах».

Константин Сазонов сообщил „Ъ“, что «в ходе общей встречи и личных встреч с представителями трудового коллектива уже, по сути, ответили на запрос, содержавшийся в обращении, и с 1 июня этого года на УАЗе пройдет очередное плановое повышение заработных плат, существенно опережающее уровень инфляции». «Уровень средней зарплаты на конвейере с июня вырастет до 42 тыс. руб., это полностью покрывает запрос работников, указанный в обращении»,— сказал руководитель пресс-службы. Он также заметил, что «аутсорсинг на УАЗе используется в периоды высокой производственной нагрузки», и «оплата труда аутсорсеров не превышает совокупной оплаты труда и выплат штатным сотрудникам завода с учетом социальных гарантий». Он также заявил, что в этой ситуации «по характеру информационных вбросов» «есть основания полагать, что повестка создана известными политическими силами в Ульяновской области, специализирующимися на раскачивании общественных настроений». Какие конкретно «силы» он имеет в виду, руководитель пресс-службы не назвал.

В четверг пресс-служба губернатора сообщила, что глава региона Алексей Русских уже запланировал совещание с участием гендиректора УАЗа, председателя профкома завода и министра экономики Николая Зонтова (по данным „Ъ“, оно состоится на следующей неделе). «На мой взгляд, там нет проблемы. Вопрос урегулирован, а с теми, кто был недоволен, будет найден соответствующий компромисс. В целом, УАЗ по средней зарплате соответствует среднему уровню зарплаты в отрасли автокомпонентов и производства машин. Сама область сейчас по средней зарплате находится на 60-м месте в России»,— сказал „Ъ“ Николай Зонтов.

Сергей Титов, Ульяновск