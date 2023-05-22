Уголовное дело достали из шкафа

В Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин по подозрению в подготовке теракта под руководством украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о подготовке к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, мужчина собирался поджечь шкаф релейной защиты и автоматику железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги. Кроме того утверждается, что задержанный планировал вступить в Вооруженные силы Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поджог планировался на распре­делительной подстанции сортировочной станции в 50 м от улицы Советской, 18

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Поджог планировался на распре­делительной подстанции сортировочной станции в 50 м от улицы Советской, 18

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ по Оренбургской области и регионального УМВД задержали в Новотроицке 25летнего россиянина, который, по данным следствия, готовил теракт на железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги. Возбуждено уголовное дело о подготовке к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

По версии следователей, мужчина по указанию украинских спецслужб планировал поджог шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции. Кроме того сообщается, что подозреваемый намеревался поджечь военкомат в Орске и отдел ФСБ, а также вступить в ВСУ для непосредственного участия в специальной военной операции. В мобильном устройстве предполагаемого преступника якобы обнаружена переписка с представителями спецслужб Украины в Telegram и инструкции для создания взрывчатки. Из оборудованного тайника на окраине Новотроицка изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства. Силовики опубликовали видео­запись, на которой видно, как мужчину уводят сотрудники полиции, и показана часть переписки с неизвестным, утверждающим в сообщении, что участком железной дороги, на которой планируется поджог, пользуются российские военные. Дальше в переписке россиянин предлагает приготовить «коктейли». Неизвестный отвечает, что готовить их нужно либо в лесу, либо принести их туда. В лесу силовики, судя по видеозаписи, обнаружили канистру, бутылки, гвоздодер и несколько пакетов с химическим веществом. Задержанный дал показания, судя по которым украинцы сами связались с ­россиянином.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, подозреваемый, некто Григорьев (имя не называется), трудится товароведом-кассиром в ломбарде «Пионер» в Новокузнецке. Информацию о способах самостоятельного изготовления горючей смеси из предметов и веществ, находящихся в свободном обороте, мужчина получил из открытых источников в интернете. Схрон со всем закупленным находился в лесополосе в 540 м от ул. Уральской, 30. Поджог планировался на распределительной подстанции сортировочной станции, расположенной в 50 м от ул. Советской, 18.

Около двух недель назад самарское УФСБ сообщило о задержании уроженки Украины с гражданством РФ, причастной к подготовке теракта, который должен был произойти на международном антифашистском фестивале «Гитары в строю!» в Самаре. Женщина задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились вышеупомянутые химические компоненты. На видео­записи оперативников заметно, что россиянка вышла из автомобиля с номерами ДНР.Следственным отделом самарского УФСБ также расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Сабрина Самедова