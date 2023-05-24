По справедливой цене

В условиях санкций в России активно развиваются механизмы биржевой торговли энергоресурсами и внедряются национальные индикаторы ценообразования, что позволит «отвязаться» от международных цен и валютных курсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские компании все чаще выходят на биржу с различными энергетическими ресурсами, что способствует укреплению конкуренции на рынке и повышению прозрачности ценообразования

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Российские компании все чаще выходят на биржу с различными энергетическими ресурсами, что способствует укреплению конкуренции на рынке и повышению прозрачности ценообразования

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Биржевая торговля энергоресурсами в России постепенно становится частью экономической системы страны. За последние годы эта отрасль получила новые инструменты и платформы, что привело к росту торговли на биржах. Одной из крупнейших площадок для торговли энергоресурсами в России стала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), где сегодня продается каждая четвертая тонна основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок.

Помимо СПбМТСБ, энергоресурсы в России продает Московская биржа. Здесь, том числе, проводятся торги фьючерсными контрактами на нефть двух сортов Brent и WTI, а также организованы торги по продаже электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

В целом в России на бирже уже продаются такие энергетические ресурсы, как нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь и углеводороды. На площадке Московской биржи в прошлом году появилась возможность заключать контракты на покупку углеродных единиц. Пока проект реализуется в первую очередь усилиями предприятий Сахалинской области, которая должна достичь углеродной нейтральности к 2025 году, но в дальнейшем будет масштабироваться. На первые торги в сентябре прошлого года был выставлен объем в 20 углеродных единиц и заключено две сделки по 10 углеродных единиц. Стартовая цена составила 900 рублей за единицу, а финальная цена, соответственно, 1000 рублей за единицу.

«Можно сказать, что биржевая торговля энергоресурсами в России развивается довольно успешно. Российские компании все чаще выходят на биржу с различными энергетическими ресурсами, что способствует укреплению конкуренции на рынке и повышению прозрачности ценообразования»,— говорит Дмитрий Мазанов, представитель компании Arbitroom. Кроме того, торговля на бирже позволяет снизить затраты на закупку энергоресурсов и повысить эффективность их использования, что является важным фактором для устойчивого развития экономики и экологической безопасности.

Торговать через биржу важно в первую очередь с точки зрения справедливого ценообразования, особенно в условиях внешних ограничений, когда предложение на внутреннем рынке увеличивается и цены должны снижаться, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Биржевая торговля является признаком развитой и самостоятельной экономики, способствующим развитию конкуренции, формированию рыночной цены и доступа к приобретению товаров большого количества участников рынка»,— отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Объемы растут

Крупнейшим игроком на рынке биржевой торговли энергоресурсами в РФ сейчас выступает СПбМТСБ, что неудивительно, поскольку законодательные ограничения обязывают продавать определенный процент ресурсов именно на этой площадке, отмечает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Биржа организовывает торги конкретным энергетическим ресурсом, а дальше на биржу привлекаются продавцы и покупатели. По словам господина Тузова, была попытка запустить Московскую энергетическую биржу, но в 2017 году проект был закрыт. «Первые годы и СПбМТСБ испытывала сложности — сначала с привлечением на биржу продавцов, а затем и покупателей. Трудности преодолены. Проект успешен»,— говорит эксперт.

По данным СПбМТСБ, в прошлом году было продало 29,127 млн тонн нефтепродуктов на сумму 1,404 трлн рублей (+7,8% к 2021 году), 5,7 млрд куб. м природного газа на сумму 21,937 млрд рублей (–14,8%), 519,4 тыс. тонн нефти в секции «Нефть» на 16,974 млрд рублей (+2,6 раза), 3,5 млн тонн углеводородов. Оборот биржи за год вырос на 1,8%, до 1,467 трлн рублей.

«По итогам торгов мы видим увеличение объемов торгов нефтепродуктами в 2022 году на 7,8% год к году и нефтью в 2,6 раза, что лишний раз подтверждает, что объемы предложения на внутреннем рынке выросли»,— говорит господин Чернов.

По словам господина Вавилова, нефтепродукты остаются основным сегментом торгов. Увеличение объемов их продажи в прошлом году связано прежде всего с международной конъюнктурой и высокой волатильностью цен на мировом рынке.

Биржевая торговля энергоресурсами растет достаточно активно, отмечает генеральный директор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков. «Реализация мазута топочного выросла почти на 20%, дизельного топлива — примерно на 19%, сжиженных углеводородных газов — более чем на 14%. Устойчиво увеличивается число участников торгов и их клиентов, растет объем реализуемых нефтепродуктов, готовится переход к полномасштабной торговле углем»,— перечисляет господин Лашков. Негативные тенденции в секции природного газа, где существенно сократился объем, к концу года, по его словам, в целом были купированы.

По итогам 2022 года СПбМТСБ также отмечает рост количества участников торгов и их клиентов. В начале 2023 года число зарегистрированных участников торгов составляло 5396 по сравнению с 3473 в прошлом году.

Господин Тузов считает, что на рынке нефтепродуктов СПбМТСБ достигла отличных успехов. «На бирже присутствует наибольшая конкуренция как среди продавцов, так и среди покупателей, в сочетании с легкостью транспортировки. В случае с газом ситуация уже хуже, но на внутреннем рынке конкуренция есть. Стоит ожидать, что удобрения, уголь и лес займут свое место на бирже»,— говорит господин Тузов.

Уголь на пробу

Биржевые торги углем СПбМТСБ запустила в феврале 2023 года в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) и Минэнерго. Угольные компании, классифицируемые как «занимающие доминирующее положение хозяйствующие субъекты», должны продавать на бирже не менее 10% от реализуемого угля. Под норматив попадет уголь марок Д и ДГ.

В основу торгов легла новая система пересчета цены договора по фактическому качеству поставленного товара. В момент отгрузки биржевого товара поставщик берет пробы товара и направляет в независимую лабораторию, аккредитованную на бирже. Цены контракта пересчитываются на основе лабораторного сертификата в соответствии с формулой, зафиксированной в Правилах торгов. Если качественные характеристики топлива находятся в диапазоне, соответствующем нормативам, биржевой договор исполняется по цене, сформированной на торгах. Если качество топлива ниже нормативного, но в границах приемлемого диапазона, товар выставляется с дисконтом. Если же качественные характеристики выходят из границ приемлемого диапазона, то при расчете цены применяется дополнительный понижающий коэффициент 0,5.

«Торговля углем на бирже окажет положительный эффект для отрасли, особенно в период тех вызовов, с которыми она сталкивается. В первую очередь биржевой механизм обеспечит прозрачность ценообразования на уголь для потребителей, позволит сформировать рыночные индикаторы цен внутреннего рынка. Сейчас мы запустили продажу энергетического угля марок Д и ДГ, но в дальнейшем перечень марок будет расширен»,— прокомментировал первые торги министр энергетики Николай Шульгинов.

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, реализация угольной продукции через биржу также обеспечит цифровизацию сделок, исключит возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников.

СПбМТСБ, в свою очередь, будет распространять новую ценовую модель торгов на другие рынки товаров с плавающими качественными характеристиками, сообщил президент биржи Алексей Рыбников.

Справедливые механизмы

Господин Мазанов считает, что государственная поддержка через ФАС играет важную роль в развитии биржевой торговли энергоресурсами. ФАС определяет правила конкуренции на рынке и обеспечивает справедливость ценовых механизмов. Торговля через биржу позволяет снизить риски на рынке энергоресурсов, улучшить прозрачность и эффективность рыночных механизмов, указывает господин Мазанов. А биржевые индикаторы цен являются важным инструментом, который помогает предсказывать изменения спроса и предложения, что, в свою очередь, улучшает предсказуемость цен на рынке. При этом ФАС постоянно расширяет перечень товаров, которые необходимо реализовывать на биржевых торгах.

Регулирующие органы РФ разрабатывают собственные ценовые индикаторы рынка для дальнейшего ухода от зависимости рынка от международных данных и курсов валют, добавляет господин Вавилов. «Объективные национальные индикаторы — это по факту графики цен, отражающие их исторические изменения. Они позволят проводить анализ динамики стоимости товара и находить тренды роста или падения цены. Также биржевые индексы смогут содействовать принятию решений, по каким ценам приобретать товар — по биржевым или внебиржевым контрактам»,— говорит он.

По мнению господина Вавилова, дальнейшему развитию биржевой торговли в стране будет способствовать развитие правовой базы, в том числе в части контроля. «Торговля на бирже всегда включает в себя спекуляции, и для нормального функционирования торгов все участники должны быть добросовестными. Для предотвращения манипуляций и злоупотреблений ФАС и ЦБ должны разработать меры контроля и защиты»,— подчеркивает он.

Виктория Алейникова