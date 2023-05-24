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Вкалывают роботы, а не человек

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Буквально за полгода искусственный интеллект стал чуть ли не главным жупелом человечества — с начала этого года, считай, каждое второе упоминание искусственного интеллекта стоит рядом со словом «опасность». Большинство под опасностью подразумевает, конечно, не возможность порабощения человечества машинами. Речь чаще всего идет о возможности социальных потрясений: уже через год-два, много — через пять искусственный интеллект может оставить без работы миллионы клерков, предостерегают некоторые прогнозисты. В том числе, например, может стать ненужной и работа журналиста, говорят новоявленные футурологи. Нейросети, мол, уже сейчас не хуже любого автора могут писать новости.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Не исключено, что эти прогнозы имеют под собой реальную основу. Но страхи перед искусственным интеллектом сродни страхам перед машинами пару сотен лет назад. Да, машина заменила человека и где-то сделала живой труд ненужным. Но и породила десятки новых профессий.

Есть и другой вариант. Лет через десять автоматизация труда действительно может высвободить значительные людские ресурсы. Но благополучие общества будет обеспечиваться трудом машин и высвобожденные люди смогут предаться приятному ничегонеделанию, получая вполне приличное для существования пособие — причем в размерах, о которых сегодня не всякий имеющий работу может мечтать. Собственно, высвобождение трудовых ресурсов идет уже сейчас — разговоры о введении четырехдневной рабочей недели этому подтверждение. То есть рано или поздно наступит тот самый коммунизм, о котором так долго мечтали большевики.

И вот тут главное, чтобы от безделья эти высвобожденные трудовые ресурсы на пособии не начали беситься с жиру. Здесь и есть главная опасность для общества.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Цифровая экономика»

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