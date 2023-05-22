«Зеркало недели»: Казахстан отказался согласовать нового украинского посла Гайдая

Казахстан отказал в выдаче агремана (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Гайдай

Фото: кадр трансляции UATV Сергей Гайдай

Фото: кадр трансляции UATV

По информации издания, представители Казахстана «дали понять», что видят на месте украинского посла «профессионального дипломата».

Украинские СМИ писали о возможном назначении Сергея Гайдая с начала весны. 16 марта он сам сообщил, что его направят на «другой фронт» в дипломатическом направлении. «Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь»,— говорил господин Гайдай. Он занимал пост главы Луганской ОВА с 25 октября 2019 года. 15 марта 2023 года Владимир Зеленский отправил его в отставку.

Предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был уволен с поста 19 октября 2022 года указом президента Владимира Зеленского. Это произошло после высказываний Петра Рублевского о необходимости убить «как можно больше русских сейчас», чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям украинцев. В ответ МИД Казахстана назвал статус посла нежелательным.

Лусине Баласян