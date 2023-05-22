«Зеркало недели»: Казахстан отказался согласовать нового украинского посла Гайдая

Казахстан отказал в выдаче агремана (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства) бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
Сергей Гайдай
Фото: кадр трансляции UATV
По информации издания, представители Казахстана «дали понять», что видят на месте украинского посла «профессионального дипломата».
Украинские СМИ писали о возможном назначении Сергея Гайдая с начала весны. 16 марта он сам сообщил, что его направят на «другой фронт» в дипломатическом направлении. «Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь»,— говорил господин Гайдай. Он занимал пост главы Луганской ОВА с 25 октября 2019 года. 15 марта 2023 года Владимир Зеленский отправил его в отставку.
Предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был уволен с поста 19 октября 2022 года указом президента Владимира Зеленского. Это произошло после высказываний Петра Рублевского о необходимости убить «как можно больше русских сейчас», чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям украинцев. В ответ МИД Казахстана назвал статус посла нежелательным.