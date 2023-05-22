В Ярославле новый туристический маршрут отметили следами медведя

В Ярославле создается новый туристический маршрут, который будет отмечен знаками в виде следов медведя, сообщили «Ъ-Ярославль» в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знак туристического маршрута в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Знак туристического маршрута в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Медведь изображен на гербе города и области, туристический проект «Медвежья тропа» создается по инициативе губернатора Михаила Евраева. Маршрут начнется от Ярославского музея-заповедника и закончится у Ротонды. Он будет включать в себя церковь Спаса на Городу, Стрелку, Успенский собор, музей «Музыка и время», Речной вокзал, театр Волкова и другие объекты центра города.

Тротуарная плитка с металлической вставкой в виде медвежьего следа будет обозначать маршрут через каждые 10 метров. Всего планируется разместить более 500 таких указателей, около 30 из них уже установлены. Протяженность маршрута составит 6,3 км, которые можно пройти за 2,5 часа. Проект финансируется из внебюджетных источников.

«Мы создаем уникальный маршрут, пройдя по которому туристы смогут познакомиться с главными достопримечательностями столицы Золотого кольца»,— сказал Михаил Евраев.

Также планируется создать приложение с аудиогидом, которое даст возможность туристам проходить маршрут самостоятельно.

Антон Голицын