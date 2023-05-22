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Все больницы Нижнего Новгорода подключили номер «122» для записи на прием к врачу

К универсальной системе записи на прием к врачу подключились все больницы и поликлиники Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона. Телефонный номер «122» работает круглосуточно.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На линии работает робот Вера. Она может вызвать врача на дом или записать пациента на прием. Обычные номера телефонов больниц и поликлиник работают по-прежнему.

«Кол-центр работает как на входящий, так и на исходящий трафик. Это значит, что его сотрудники смогут дозваниваться до нижегородцев, чтобы подтвердить запись человека к узкому специалисту, или, например, провести обзвон жителей»,– сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Планируется, что до конца года систему «122» внедрят во всей Нижегородской области.

Анастасия Еремина

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