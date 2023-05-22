Алкогольная сибирская группа создала для развития продаж за рубежом структуру в Сербии

Алкогольная сибирская группа (АСГ, бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер»), в активе которой находится один из крупнейших ликеро-водочных заводов в России – «Омсквинпром», намерена наладить экспорт продукции за рубеж, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Компанией создана собственная структура в Сербии ASG Global Balkans, следует из сербского реестра и опубликованных АСГ вакансий. Компания ищет для работы в Сербии экспорт-менеджера с фокусом на рынках Израиля, Турции, Латинской Америки. Согласно Роспатенту, к ASG Global Balkans также перешли права на часть брендов АСГ, включая водочные Gastronom и Remeslo, бренд джина Broom и виски Bargest,

В 2021 году «Алкогольная сибирская группа» сообщила об изменении места регистрации. Компания была зарегистрирована в Омске с 2008 года. Сегодня местом регистрации компании является Горбово в Московской области — территория производственной площадки ООО «Рузский Купажный завод», которое также входит в группу компаний АСГ.

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Лолита Белова