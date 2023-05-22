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Покупатель здания фармакадемии в Перми готовится к строительству ЖК

Совладелец девелопера «Ярус групп» Виктор Чирков выступил директором и учредителем ООО «Специализированный застройщик Гагарина 72». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», регистрация компании состоялась 16 мая, уставный капитал ООО — 400 млн руб.

Напомним, в сентябре 2022 года госкорпорация «ДОМ.РФ» провела торги по продаже под жилую застройку земельного участка 1,6 га с недостроенным корпусом пермской фармакадемии по адресу: бульвар Гагарина, 70, 72а, 74 и 76. Аукцион вызвал невиданный ажиотаж среди застройщиков: его участниками стали 23 юридических лица, среди них — основные девелоперы региона. Начальная цена актива составляла 54,9 млн руб. ООО «Ярус Инвест», головная компания холдинга, предложило за покупку участка на бульваре Гагарина наибольшую сумму — 367,8 млн руб.

На сайте «Ярус групп» указано, что застройщик приступил к проектированию нового девелоперского объекта на бульваре Гагарина, 72.

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