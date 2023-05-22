Силовики задержали первого замглавы Индустриального района

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня представители силовых структур Прикамья задержали в рабочем кабинете Дмитрия Безденежных, первого заместителя главы администрации Индустриального района города Перми. По данным «Ъ-Прикамье», при задержании была вскрыта дверь в кабинет чиновника. Также прошли обыски в районном бюджетном учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

В мэрии Перми сведения об обысках пока не комментируют.

Источники в горадминистрации и районной управе подтверждают факт проведения следственных мероприятий. По их информации, обыски связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог. Структура, которая проводила следственные мероприятия, пока не разглашается. Один из источников утверждает, что силовики действовали в рамках возбужденного уголовного дела, касающегося мошенничества. По его данным, оперативным сопровождением дела занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД по Перми.

Дмитрий Безденежных курирует вопросы ЖКХ, внешнего благоустройства, градостроительства, землепользования, потребительского рынка. Он пришел в управу в конце 2021 года по приглашению нового главы Дмитрия Дробинина. Ранее господин Безденежных возглавлял отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации Свердловского района Перми.