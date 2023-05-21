Здание администрации села Головчино Белгородской области атаковано дроном

На здание администрации села Головчино Белгородской области с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал. Незадолго до этого при обстреле населенного пункта в Волоконовском районе была повреждена линия электропередачи.

«ЧП в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша»,— написал господин Гладков в Telegram. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Поздно вечером 21 мая под обстрел также попал населенный пункт в Волоконовском районе. Никто не пострадал. Из-за повреждения линии электропередачи частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка. Глава региона обещал, что в ближайшее время электрики приступят к восстановительным работам.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Леонид Уварчев