Пермский «Амкар» не смог выйти в Первую лигу

Футбольный клуб «Амкар» в воскресенье на своем поле уступил «Тюмени» со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Илья Порохов (10-я минута), Александр Коротаев (52). Таким образом сибиряки досрочно стали чемпионами группы «Д» второй лиги и получили право на повышение в классе – Первую лигу. Претендовавший на выход в Первую лигу «Амкар» свой шанс упустил.

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В другом матче дня омский «Иртыш» дома не смог обыграть «Торпедо» из Миасса (0:0) и потерял шансы обогнать «Тюмень» в турнирной таблице. «Тюмень» занимает первое место.

«Амкару» осталось бороться за попадание в «Золотую» группу реформированной второй лиги. На сегодня у пермяков 46 очков и третье место в турнирной таблице. В активе омского «Иртыша» 47 баллов и он идет вторым. До окончания сезона осталось провести два тура. В более престижную группу попадет тот клуб, кто финиширует вторым.