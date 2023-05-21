Новостройки Сочи за три года подорожали на 188%

За три года цены на недвижимость Сочи выросли на 187,9%. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройке курорта в апреле 2023 года достигла 445,1 тыс. руб. против 154,6 тыс. руб. в апреле 2020 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики Nedvex Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам собственника компании Nedvex Юлии Хлудневой, 80% сочинской недвижимости приобретается в инвестиционных целях. 2021 год оказался ажиотажным для инвесторов — большинство объектов покупалось для последующей перепродажи. «Сегодня же инвесторы делают свой выбор в пользу бизнеса, который основывается на сдаче жилья в аренду. Во-первых, это выгодно. Приобретая квартиру в ипотеку с последующей сдачей ее в аренду, клиент покрывает свой ежемесячный платеж. Во-вторых, доходность от одного объекта элит-класса в Сочи может достигать 18% годовых. В-третьих, покупая недвижимость на курорте, клиент приобретает готовый бизнес, который не требует лишних усилий: управление номером ложится на отельера, а инвестор просто получает свой доход»,— пояснила Юлия Хлуднева.

Основатель и владелец инвестиционного агентства недвижимости Татьяна Бунегина отметила, что цены на курортную недвижимость продолжают расти. «Во-первых, из-за инфляции и роста стоимости строительных материалов. Во-вторых, из-за круглогодичного курортного сезона в Сочи и высокого спроса на размещение в отелях, квартирах и гостевых домах, в том числе и на длительный срок»,— говорит госпожа Бунегина.

Топ-маркетолог performance агентства Height Line Владимир Дорецкий утверждает, что инвестиционная привлекательность строительного бизнеса в Краснодарском крае остается на высоком уровне благодаря стабильной и растущей экономике, здоровой динамике на рынке жилья и благоприятной инвестиционной среде в регионе. «Влияние комплексного развития территорий, льготной ипотеки и миграции на рынок жилья на Кубани остается актуальным. До конца года, судя по тенденции роста спроса на жилье, можно ожидать увеличения объемов строительства и продажи первичного жилья, а также умеренный рост стоимости квадратного метра»,— считает эксперт.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае оборот на первичном рынке жилья в прошлом году увеличился по сравнению с 2021 годом на 20% и составил 256 млрд руб. При этом количество сделок год к году сократилось на четверть — до 41 тыс. единиц.

Маргарита Синкевич

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