Baza: двух пермяков подозревают в государственной измене

Следственными органами ФСБ 20 мая возбуждено уголовное дело в отношении уроженцев Прикамья 24-летнего Дмитрия Стрелкова и 27-летнего Антона Зырянова. Как сообщает телеграм-канал Baza, им инкриминируется ст. 275 УК РФ (Государственная измена). По версии следствия, это преступление они совершили, перейдя на сторону вооруженных сил Украины. В 2019 году господа Стрелков и Зырянов были заочно осуждены за попытку поджога офиса «Единой России». В декабре 2022 года ФСБ сообщила, что в отношении участников группы жителей края, лидером которой был назван Дмитрий Стрелков, возбуждено дело о госизмене. Как считает следствие, в ее состав также входили Михаил Соколов и Алексей Гашев, которые оказывали украинским спецслужбам «иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе».