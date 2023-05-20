В Красноярске неизвестный устроил стрельбу в спортзале

Неизвестный мужчина стрелял в воздух в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска. Предположительно, речь идет о попытке ограбления. Подозреваемого разыскивают, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевое ГУ МВД.

По данным полиции, инцидент произошел на Ярыгинской набережной. В дежурную часть поступило сообщение, что «неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца». Преступник «потребовал передачи денежных средств», а после скрылся.

Лаура Кеффер