Правительство расширило поддержку производителей продукции для инвалидов

Правительство расширило доступ производителей товаров для инвалидов к мерам господдержки, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь такие производители могут получить из федерального бюджета субсидии на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску продукции реабилитационной направленности.

Изначально претендовать на эти субсидии могли организации, включенные в перечень субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии. Теперь выплаты могут получить и те, кто в этот список не входит. Для этого производителям надо предоставить в Минпромторг документы, требуемые для включения в перечень, и подтвердить наличие не менее 90% выручки от реализации реабилитационной продукции в текущем календарном году.

Субсидии выделяются на проекты, рассчитанные максимум на три года .

. На каждый проект можно получить до 50 млн руб.

В тестировании продукции обязаны принимать участие сами граждане с инвалидностью .

. Для получения господдержки организациям надо пройти конкурсный отбор.

Претендентов оценивает межведомственная комиссия, в которую входят представители Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда и отраслевые эксперты.

Лаура Кеффер