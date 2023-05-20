В Ярославской области прошел Фестиваль академической науки

В селе Вятское Ярославской области 19 мая состоялся первый Фестиваль академической науки, организованный с целью вовлечения школьников в исследовательскую деятельность через знакомство с российскими учеными и их изобретениями. В фестивале приняли участие 45 ученых и экспертов из университетов, институтов РАН и бизнес-компаний России и около 500 школьников. На открытии выступили губернатор Михаил Евраев, член Совета Федерации Александр Русаков, врио ректора Ярославского государственного университета Артем Иванчин.

«Спасибо большое за такое хорошее начало, которое мы обязательно сделаем доброй традицией. Мы пообщались с коллегами, и у нас возник ряд идей — сделать фестиваль не однодневным, а двух-трехдневным. Мы обязательно поддержим от правительства Ярославской области»,— сказал на церемонии открытия губернатор Михаил Евраев.

Ярославские школьники встретились с учеными из МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, Высшей школы экономики, Института биологии внутренних вод РАН, вузов Ярославской области.

«Сегодня предоставлена уникальная возможность сотням наших ребят построить свои планы на будущее, посоветоваться с опытными наставниками. Воспользуйтесь по-максимуму этой возможностью, все в ваших руках»,— сказал на открытие фестиваля врио ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова Артем Иванчин.

Инициатором фестиваля выступил Фонд целевого капитала «Школа 33. Развитие», созданный выпускниками этой школы. Партнерами выступили ЯрГУ им. Демидова, школа №33, фестиваль поддержало правительство Ярославской области. Как рассказала «Ъ-Ярославль» руководитель фонда Лариса Сапрыкина, инициативу проявили сами ученые после встреч с учениками школы №33 Ярославля.

«У нас члены-корреспонденты РАН, доктора наук, кандидаты наук из лучших вузов страны. Сегодня приехали действительно уникальные люди, которые готовы ехать из Москвы, чтобы встретиться с талантливыми детьми и передать частицу своего знания»,— сказала председатель ЯГОО содействия развитию математического образования «Ярославская школа-33» Лариса Сапрыкина.

В фестивале приняли участие математики, физики, химики, биологи, психологи, экономисты. Доктор биологических наук Вячеслав Дубынин прочел для школьников лекцию «Мозг и нейромедиаторы». По словам ученого, молодым людям стоит идти в академическую науку.

«Наука перспективная сфера деятельности, но она и очень интересная, очень живая. Все время появляются новые сферы исследования, всегда есть какие-то открытия, скучно не бывает. Я сорок лет занимаюсь мозгом, а такое ощущение, что все только начинается. Это интересно, и при желании вы добьетесь и финансового успеха»,— сказал профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

Ученые и эксперты общались со школьниками в ходе интерактивных лекций и мастер-классов на 8 тематических площадках. Участники фестиваля высоко оценили новый формат общения.

«Когда ребенок встречает настоящего живого ученого, он видит, что деятельность ученого, в сущности, ничем не отличается от его деятельности в школе. Просто задачи ученого – это задачи, на которые еще нет ответа у мира, а у него в школе задачи, на которые есть ответ, но он пока не знает. И он видит эту непрерывную лестницу, как отсюда добраться туда»,— сказал профессор МФТИ, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

Участие в фестивале приняли индустриальные партнеры вузов: ООО «Завод ПСМ», Группа компаний «Р-Фарм», ООО «Завод промышленной электроники и спецтехники Ангстрем», ООО «Синто», ГК «Электроника», группа ГАЗ, АО «Русская механика», ПАО «МТС». Представители предприятий Ярославля говорили на открытии, что заинтересованы в привлечении талантливой молодежи, проявившей себя в науке.

Фестиваль прошел в рамках инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки в РФ, площадкой стал историко-культурный комплекс «Вятское». На открытии фестиваля состоялась церемония вручения первых грантов Фонда целевого развития школы № 33, которые получили за научные достижения ученики ярославских школ.

Антон Голицын