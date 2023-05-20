Главные новости к утру 20 мая

США готовы обсуждать с союзниками поставку истребителей Украине, заявил помощник американского президента Джейк Салливан. По его словам, Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16. Господин Салливан отметил, что США при поставках оружия Украине действуют так, чтобы избежать третьей мировой войны. Об обсуждении обучения пилотов на саммите G7

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявит о выделении Украине $375 млн военной помощи, сообщили источники Reuters и Politico. Глава государства может анонсировать помощь после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мариуполь был атакован дальнобойными ракетами, сообщили в Донецкой народной республике. Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

2ГИС удален из Google Play. Приложение уже исчезало из App Store, но весной 2022 года оно вновь стало доступно.