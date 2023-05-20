Белый дом: США при поставках оружия Украине действуют так, чтобы избежать третьей мировой войны

США при военной поддержке Украины действуют таким образом, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине после решения Вашингтона поддержать обучение украинских пилотов управлению F-16.

«Базовая установка президента заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены поступать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны»,— сказал господин Салливан на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Помощник президента отметил, что Вашингтон следит за реакцией Москвы на поставку вооружений.

Господин Салливан на брифинге также сообщил, что господин Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16. Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками о том, кто поставит Украине самолеты. По мнению американской администрации, «прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало», но они потребуются в будущем.

Как США и союзники поддерживают Украину — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев