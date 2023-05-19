Главные новости за 19 мая. Белгород, Воронеж, Липецк, Курск

В офисе воронежской группы компаний «Русский аппетит» прошли оперативные мероприятия и выемки документов с участием оперативников и и сотрудников налоговой службы

В Липецке планируют установить видеонаблюдение с распознаванием лиц

«Амкодор» и «Трансмашхолдинг» вложили первые 200 млн рублей в возобновление производства на территории Липецкого тракторного завода

Власти Курской области сообщили о бое на границе региона — ВС РФ подавляли огнем артиллерию ВСУ, обстрелявшую российский населенные пункты

В результате обстрела Старого Хутора в Белгородской области ранен мужчина

В Курской области запретили запускать беспилотники

Главный тренер волейбольного «Белогорья» Борис Колчин покидает должность из-за проблем со здоровьем

В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во дворе