Главный тренер волейбольного «Белогорья» Борис Колчин покидает должность из-за проблем со здоровьем

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» из Белгорода Борис Колчин покидает тренерский штаб команды. Об этом сообщили в клубе.

Причиной стали проблемы со здоровьем, говорится в сообщении: «К сожалению, возраст и постоянные перелеты-переезды сказались на здоровье главного тренера, из-за чего он был вынужден пропустить в концовке чемпионата более двух месяцев. Сейчас в “Белогорье” формируется новый тренерский штаб, который вскоре начнет готовить “львов” к очередному волейбольному сезону. Борис Колчин остается в системе ВК “Белогорье”, который в новом волейбольном году возлагает на него новые и важные для клуба задачи». Какую должность займет господин Колчин, не уточняется.

Борис Колчин возглавил тренерский штаб «Белогорья» два года назад. Сначала он поднял «Белогорье» на шестое место в итоговой таблице чемпионата России, а в завершившемся в мае 2023-го сезоне — на пятое.

Подробнее об игре «Белогорья» в концовке чемпионата — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин