В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во дворе

Беспилотный летательный аппарат врезался в окно квартиры в Белгороде и упал во двор многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа»,— следует из сообщения главы региона в его telegram-канале.

Ранее сегодня система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в Шебекинском городском округе.

О происходящем в Черноземье 19 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин