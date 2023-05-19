В офисе воронежской группы компаний «Русский аппетит» проходят оперативные мероприятия

В офисе воронежской группы компаний «Русский аппетит» депутата Андрея Прытыкина проходят оперативные мероприятия с участием правоохранительных органов и сотрудников налоговой службы. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, они проверяют налоговое правонарушение, оперативники лишь содействуют налоговикам. Адвокат господина Прытыкина Даниил Дробышев не ответил на вопрос «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ-Черноземье», знакомые с обстоятельствами происходящего, говорят, что работа силовиков не связана с делом о мошенничестве на выборах. По версии регионального Следственного комитета России, Андрей Прытыкин в 2020 году заплатил за свою победу 250 тыс. руб. на тот момент работникам управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой. Господин Прытыкин отрицает это, утверждая, что выигрыш гарантировался его узнаваемостью и отсутствием конкурентов. Несмотря на это следствие проверяет наличие в его действиях признаков дачи взятки. Еще восемь действующих депутатов признали, что платили сотрудникам управы деньги за помощь на выборах.

5813263 Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев

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